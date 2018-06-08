«Не раз ловили на выходе»: в челябинском садике прокомментировали пропажу девочки

Воспитатель группы в детсаду № 100 в жилом комплексе «Александровский», из которого вечером 6 июня ушла четырёхлетняя девочка, хватилась её спустя семь минут после пропажи. Поиски ребёнка начали до того, как за ней пришла мама. Об этом 74.ru сообщила заведующая детским садом Наталья Дмитриева.

— Педагог вышла с 22 детьми на вечернюю прогулку. К 17:00 в детский сад начали массово приходить родители. В 17:10, когда массовый забор детей прошёл, педагог обнаружила отсутствие ребёнка. Она со всех детей вначале прогулки сняла кофточки и положила на площадке. И тут увидела, что кофточка здесь лежит, а девочки нет, — рассказала Наталья Дмитриева . — Обошли территорию — нигде нет. Пошли смотреть записи видеонаблюдения. На них видно, что в 17:03 ребёнок покинул территорию, как раз в период массового забора детей. Она одна вышла через калитку. У нас бывают ситуации, что родители идут с ребёнком не за руку, а где-то позади него. А ребёнок бежит один. Мы не раз с родителями на собраниях это проговаривали. Вчера снова воспитателям дали распоряжение обратить внимание родителей, чтобы они только вдвоём с ребёнком выходили с территории детсада. Но, к сожалению, люди не всегда нас слышат и понимают.

По словам заведующей детсадом, ни о каких трёх часах блуждания девочки по району речи идти не может. По предварительным данным, прохожие обнаружили её около 18:30. При этом мама ребёнка пришла за ней в детсад в шесть часов вечера.

Девочка ушла из садика в то время, когда другие родители забирали детей

— К этому моменту воспитатели уже обнаружили пропажу. Никто не говорил ей, что муж забрал ребёнка или кто-то. Педагог сразу же привлекла технического специалиста, чтобы просмотреть записи с видеокамер, — подчеркнула Наталья Дмитриева. — У этого ребёнка есть желание самостоятельно покинуть детсад. До этого педагог уже раза три её возвращала на территорию. У нас все современные безопасные условия организованы и соблюдены. На территории всё закрыто, есть домофон, у каждого родителя есть ключ, ведётся видеонаблюдение внутри здания и снаружи. Ранее мы проводили с педагогами плановый инструктаж по летнему оздоровительному периоду. Вчера провели внеплановый. Педагогу объявлено дисциплинарное взыскание, взяты объяснительные. Вся необходимая система мер проведена.

Об ушедшей накануне из детского сада воспитаннице рассказали жители ЖК «Александровский». С их слов, в садике хватились ребёнка, лишь когда за ней пришла мама. Не увидев ребёнка в группе, женщина вызвала полицию. Второй звонок в это же время поступил от неравнодушных прохожих, которые обнаружили перепуганного ребёнка у проезжей части на Бейвеля и пошли вместе с ней искать её дом.

Сейчас в истории разбирается прокуратура . Как сообщила 74.ru зампрокурора Курчатовского района Галина Соколец, по данному факту проводится проверка, по результатам которой к персоналу детсада будут приняты меры прокурорского реагирования.

На Южном Урале нередко происходят побеги дошколят. В феврале в Магнитогорске на 10 тысяч рублей оштрафовали заведующую детсадом, из которого в ноябре прошлого года ушёл полуторагодовалый ребёнок. В августе 2016 года в Металлургическом районе Челябинска двухлетний мальчик ушёл из детсада во время прогулки. На улице его увидели прохожие и сообщили в полицию. За месяц до этого, в июле 2016-го, из детсада № 395 в Калининском районе Челябинска ушли мальчик и девочка. Два часа они гуляли по городу и прошли за это время три остановки — от Ворошилова до гостиницы «Виктория», где находились аттракционы. В марте 2015 года в детсаду № 5 «Тополёк» в Катав-Ивановске во время прогулки двухлетний малыш ушёл за территорию учреждения. Ребёнка также нашёл случайный прохожий.