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В Самаре женщин предложили отправлять раньше на пенсию из-за рождения детей
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В Самаре женщин предложили отправлять раньше на пенсию из-за рождения детей 

63.ru 34 минуты назад
Самарские политики готовят контримеры к грядущему увеличению пенсионного возраста в России. По мнению депутата губдумы Михаила Матвеева, сильнее всего от этого могут пострадать дети. Свое предложение, как это можно поправить, он высказал в пятницу, 8 июня, на внеочередном пленарном заседании парламента.
— Слушая прямую линию президента РФ Владимира Путина, я не понял его позиции по вопросу повышения пенсионного возраста. У меня сложилось впечатление, что это неизбежно. Поэтому предлагаю сформулировать предложение об уменьшении пенсионенного возраста женщинам, которые родили детей. По году за одного ребенка, — сказал Михаил Матвеев.
Свое мнение коллеги депутата на заседании не высказали. Этот вопрос решили обсудить отдельно — на заседаниях профильных комитетов губдумы.
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