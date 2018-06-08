Орловских школьников приглашают на «Улётные каникулы»

Орловский областной центр народного творчества с 9 по 22 июня приглашает школьников на сезон летних лагерей с интересной познавательно-развлекательной программой.

Школьники смогут принять участие в нескольких мероприятиях «Улетных каникул»

— 9 июня в 10:00 — просмотр видеопрезентаций «Моя будущая профессия» и увлекательная игра «Все профессии важны, все профессии нужны!». В легкой игровой форме мы попробуем расширить представление детей о мире профессий.

— 16 июня в 10:00 — развлекательная конкурсно-игровая программа «Будь здоров» в рамках акции «Жизнь без наркотиков». Мероприятие построено в игровой форме с большим количеством заданий, которые способствуют развитию смекалки, ловкости, творчества и внимания, а главное формируют ценностные представления о здоровом образе жизни и о вреде наркотических веществ, воспитывают внимательное отношение к своему здоровью.

— 19 июня в 10:00 — мастер-класс «Пряничное настроение». Детям предлагается расписать своими руками пряник, а затем выпить ароматный чай. Весь процесс увлекает позитивными эмоциями и создает хорошее настроение.

— 22 июня в 10:00 — Закрытие сезона летних лагерей. Приглашаем ребят на интерактивно-развлекательную программу с участием аниматоров, выступлением танцевальных коллективов Орловского областного центра народного творчества, веселыми играми, конкурсами, подарками и зажигательной дискотекой.