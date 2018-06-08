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Детям напомнили о правилах поведения на улице
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Детям напомнили о правилах поведения на улице 

Южное Бутово 2 часа назад
Фото: Южное Бутово
В школе № 1355 на днях прошло мероприятие «Минутка безопасности». Об этом сообщается на сайте учебного заведения.
Безопасность — это не просто усвоенные знания, это умение правильно вести себя в различных ситуациях. В гости к ребятам пришел инспектор ГИБДД. Он напомнил детям о правилах дорожного движения, как вести себя на улице, где можно играть. После чего, позвал на детскую площадку, где закрепили знания о правилах дорожного движения в играх и соревнованиях. Дети посоревновались "»Кто быстрее построит пешеходный переход», «Вождение автомобиля по дорожке с препятствиями». Потом поиграли в сюжетно-ролевую игру «Переходим улицу». И в конце развлечения поиграли в игру на внимание «Красный, желтый, зеленый».
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