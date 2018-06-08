В Новом Уренгое школьники учат правила поведения на ж\д по мультикам

Лучшее обучение — это погружение в проблему. Сотрудники транспортной полиции Ново-Уренгойского ЛО МВД России на транспорте и в период летних школьных каникул продолжают работу по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних на железной дороге.

07 июня 2018 года для ребят школьного летнего оздоровительного лагеря «Непоседы», что расположился на базе МБОУ СШ № 5 города Новый Уренгой, организовали экскурсию по городскому вокзалу и станции.

В мероприятии принимали участие инспектор НПДН Тарнакина А. Р., командир ОВ ППСП Албу Е. Г., начальник вокзала О. В. Соловьев и инженеры по охране труда И. А. Горшковская, Л. В. Кузина.

Детям рассказали об устройстве железнодорожного вокзала, напомнили о правилах поведения и взрослых, и детей на объектах транспорта.

В одном из залов, в удобной обстановке, ребятам показали фильм «Железная дорога — не место для игр».

В конце мероприятия ребята уже сами шли на откровенный разговор: задавали вопросы, оценивали правильность поведения мультипликационных героев, объясняли своим друзьям, какое правило было нарушено.

Дети получили не только ответы на все интересовавшие их вопросы, но и ушли в вокзала с красочными памятками о правилах поведения на объектах железнодорожного транспорта.

Дети с азартом объясняли взрослым и однокашникам: какие правила нарушили герои мультфильмов

Источник фотографий: пресс-служба УТ МВД России по УрФО