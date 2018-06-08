Прокуратура: приемные семьи из Кировской области остались без положенных выплат

Кировская районная прокуратура выявила в деятельности управления образования администрации Санчурского района нарушение законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение социально уязвимой категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.

В ходе проверки было установлено, что на протяжении нескольких лет управление не в полном объеме выплачивало семи приемным семьям Санчурского района денежные выплаты, предназначенные им по случаю воспитания детей с ограниченными возможностями.

Согласно действующему законодательству, сумма финансовой поддержки, предназначенная для семей, на попечении которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, подлежит увеличению на 20%. Между тем, районное управление образования начисляло выплаты без предусмотренного коэффициента.

В адрес главы муниципалитета было внесено представление. К дисциплинарной ответственности было привлечено 3 сотрудника районной администрации.

«После вмешательства прокуратуры, органы муниципалитета пересчитали родителям вышеуказанных семей размер ежемесячного денежного вознаграждения и выплатили соответствующую надбавку за предыдущие 3 года», — пояснили в пресс-службе федерального ведомства.

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