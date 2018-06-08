Ещё
Прокуратура: приемные семьи из Кировской области остались без положенных выплат
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Прокуратура: приемные семьи из Кировской области остались без положенных выплат 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Кировская районная прокуратура выявила в деятельности управления образования администрации Санчурского района нарушение законодательства, регулирующего пенсионное обеспечение социально уязвимой категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры.
В ходе проверки было установлено, что на протяжении нескольких лет управление не в полном объеме выплачивало семи приемным семьям Санчурского района денежные выплаты, предназначенные им по случаю воспитания детей с ограниченными возможностями.
Согласно действующему законодательству, сумма финансовой поддержки, предназначенная для семей, на попечении которых находятся дети с ограниченными возможностями здоровья, подлежит увеличению на 20%. Между тем, районное управление образования начисляло выплаты без предусмотренного коэффициента.
В адрес главы муниципалитета было внесено представление. К дисциплинарной ответственности было привлечено 3 сотрудника районной администрации.
«После вмешательства прокуратуры, органы муниципалитета пересчитали родителям вышеуказанных семей размер ежемесячного денежного вознаграждения и выплатили соответствующую надбавку за предыдущие 3 года», — пояснили в пресс-службе федерального ведомства.
Фото: pixabay.com
РИА «ФедералПресс»: последние новости
«Манит простором футбольное поле». Как помочь юному футболисту Тюменские загородные лагеря проверяют на эффективность для детей Мальчик из России госпитализирован на Кипре после падения в бассейн
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы
Киноглупости, которые мы предпочитаем не видеть17
Почему Безруков стал так много пить14
«Возьми меня с собой»: Семенович трясет помпонами20
Видео
03:04
Майк Шинода поделился треком и клипом «Ghоsts»
Концерты
04:27
Селена Гомес выпустила клип на песню Back to You
Концерты
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
10:39
Злодеи оказались правы в этих фильмах
Кино
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
09:29
Голливудские актёры, работавшие за еду
Кино
02:58
«Мэри Поппинс» снимали как фильм для взрослых
Кино
04:16
Как омолаживают актеров
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение