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Вячеслав Макаров: «Мы должны поддерживать материнство и детство»
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Вячеслав Макаров: «Мы должны поддерживать материнство и детство» 

АиФ Санкт-Петербург 2 часа назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Вячеслав Макаров считает, что власть должна поддерживать материнство и детство, а также обеспечивать детей всем необходимым. Такое заявление спикер петербургского ЗакСа сделал, комментируя принятый парламентом законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс СПб. Документ дает городским властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.
По словам Макарова, теперь семьи с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка. Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10367,90 рубля. Средства на эти цели будут выделены за счет субвенций из федерального бюджета.
«Законопроект призван способствовать повышению рождаемости, которая в России пока находится на низком уровне, — отметил Макаров. — Задача власти — сделать так, чтобы финансовые проблемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка».
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