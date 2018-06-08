Вячеслав Макаров: «Мы должны поддерживать материнство и детство»

Вячеслав Макаров считает, что власть должна поддерживать материнство и детство, а также обеспечивать детей всем необходимым. Такое заявление спикер петербургского ЗакСа сделал, комментируя принятый парламентом законопроект о внесении изменений в Социальный кодекс СПб. Документ дает городским властям полномочия по выплатам семьям пособий при рождении первого ребенка.

По словам Макарова, теперь семьи с небольшим достатком ежемесячно будут получать выплату в размере прожиточного минимума на ребенка. Сегодня в Санкт-Петербурге он составляет 10367,90 рубля. Средства на эти цели будут выделены за счет субвенций из федерального бюджета.

«Законопроект призван способствовать повышению рождаемости, которая в России пока находится на низком уровне, — отметил Макаров. — Задача власти — сделать так, чтобы финансовые проблемы не были препятствием для молодой семьи, которая хочет завести ребенка».