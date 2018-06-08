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Юные косино-ухтомцы побеседовали с инспектором по делам несовершеннолетних
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Юные косино-ухтомцы побеседовали с инспектором по делам несовершеннолетних 

Управа района Косино-Ухтомский 2 часа назад
Фото: Управа района Косино-Ухтомский
В городском лагере, который работает в ЦПСиД «Косино-Ухтомский», дети встретились с интересным гостем. Их посетила инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД России по району Косино-Ухтомский Оксана Шулипа.
Встреча получилась интересной, насыщенной и познавательной. Инспектор рассказала ребятам, как следует поступать, если кто-либо толкает их на совершение преступления. Она акцентировала внимание на том, что ни в ком случае нельзя поддаваться на уговоры правонарушителей. Дети с интересом прослушали эту важную информацию, так как она была преподнесена в игровой форме. Насколько хорошо ребята поняли тему Оксана Юрьевна проверила, задав им вопросы. Также инспектор ответила на вопросы, которые задавали юные участники беседы.
Отметим, что городской лагерь работает в центре по программе летнего детского отдыха «Московская смена». Он расположен на Муромской, дом 1.
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