Юные косино-ухтомцы побеседовали с инспектором по делам несовершеннолетних

В городском лагере, который работает в ЦПСиД «Косино-Ухтомский», дети встретились с интересным гостем. Их посетила инспектор по делам несовершеннолетних и защите их прав ОМВД России по району Косино-Ухтомский Оксана Шулипа.

Встреча получилась интересной, насыщенной и познавательной. Инспектор рассказала ребятам, как следует поступать, если кто-либо толкает их на совершение преступления. Она акцентировала внимание на том, что ни в ком случае нельзя поддаваться на уговоры правонарушителей. Дети с интересом прослушали эту важную информацию, так как она была преподнесена в игровой форме. Насколько хорошо ребята поняли тему Оксана Юрьевна проверила, задав им вопросы. Также инспектор ответила на вопросы, которые задавали юные участники беседы.

Отметим, что городской лагерь работает в центре по программе летнего детского отдыха «Московская смена». Он расположен на Муромской, дом 1.