Ещё
Владимирские школьники гуляют по крышам
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

Владимирские школьники гуляют по крышам 

ТВ-МИГ 2 часа назад
Фото: ТВ-МИГ
Фото и видео «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте»
Начались каникулы и, видимо, многим школьником нечем заняться и они от скуки совершают поступки, крайне опасные для собственного здоровья. Жители улицы Завадского сняли видео, на котором видно, как четверо школьников примерно12-13 летнего возраста забрались на крышу пятиэтажки (дом №9 по улице Завадского).
Крыша «хрущевки» не плоская, а двускатная, и дети, гуляющие по коньку, рисковали жизнью. Одно неосторожное движение — и зацепиться на крытом склоне крыши будет не за что. Дети забрались на крышу по пожарной лестнице. Только чудом никто из них не пострадал.
В социальных сетях гадают: могут ли правоохранители привлечь к ответственности родителей, которые плохо смотрят за своими детьми? Один из жителей дома №9 сообщил, что школьники забрались на крышу не просто так, а в поисках пропавшей кошки.
За оставленные открытыми выходы на крышу несет ответственность управляющая компания. Однако, как сообщают жильцы, дети забрались на крышу не через подъезд, а по пожарной лестнице.
ТВ-МИГ: последние новости
«Икар» и «Дружба» готовы Плата за детсад во Владимире подрастет Шанин взялся за диснеевских персонажей
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Звездные парочки, о которых все забыли1
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть75
Видео
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
09:29
Голливудские актёры, работавшие за еду
Кино
02:58
«Мэри Поппинс» снимали как фильм для взрослых
Кино
04:16
Как омолаживают актеров
Кино
06:00
Звездные парочки, о которых все забыли
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение