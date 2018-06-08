Владимирские школьники гуляют по крышам

Фото и видео «Подслушано во Владимире» социальной сети «Вконтакте»

Начались каникулы и, видимо, многим школьником нечем заняться и они от скуки совершают поступки, крайне опасные для собственного здоровья. Жители улицы Завадского сняли видео, на котором видно, как четверо школьников примерно12-13 летнего возраста забрались на крышу пятиэтажки (дом №9 по улице Завадского).

Крыша «хрущевки» не плоская, а двускатная, и дети, гуляющие по коньку, рисковали жизнью. Одно неосторожное движение — и зацепиться на крытом склоне крыши будет не за что. Дети забрались на крышу по пожарной лестнице. Только чудом никто из них не пострадал.

В социальных сетях гадают: могут ли правоохранители привлечь к ответственности родителей, которые плохо смотрят за своими детьми? Один из жителей дома №9 сообщил, что школьники забрались на крышу не просто так, а в поисках пропавшей кошки.

За оставленные открытыми выходы на крышу несет ответственность управляющая компания. Однако, как сообщают жильцы, дети забрались на крышу не через подъезд, а по пожарной лестнице.