Дети пермских химиков отдохнут в летних лагерях края и на море

Дети сотрудников «ПМУ» отдохнут этим летом в лагерях.

Организация и финансирование детского летнего отдыха — одно из традиционных социальных обязательств филиала АО « ОХК «УРАЛХИМ» в Перми. Предприятие оплачивает работникам до 85% стоимости путёвки.

В этом году родителям были предложены на выбор различные варианты отдыха для их детей.

Загорать и купаться на черноморское побережье (ДОЛ «Восток» в Туапсе) отправится 21 ребёнок. Остальные предпочли провести каникулы недалеко от родителей. 36 ребят поедут в «Благодать», которая находится в живописном месте в окружении сосен. 24 ребёнка отдохнут в популярном «Новом поколении», где помимо спортивной инфраструктуры имеются баня и бассейн, верёвочный парк, скалодром и гимнастический комплекс. 16 человек смогут оздоровиться в «Сосновом бору», где им будут предложены посещение бассейна, культурно-досуговые и спортивные мероприятия. Ещё 8 детей отправятся в «Лесную сказку», где детям обещают разнообразные спортивные, сюжетно-ролевые и приключенческие игры, пешие и велопоходы, купание, увлекательные шоу-программы и дискотеки.

«В филиале «ПМУ» холдинга «УРАЛХИМ» соцпакет исторически является одним из самых весомых среди предприятий отрасли. Детский отдых — неотъемлемая часть работы по соцподдержке персонала. Предприятие берёт на себя подбор лучших вариантов отдыха детей работников и большую часть финансовых затрат на путёвки», — рассказала замдиректора филиала «ПМУ» АО «ОХК „УРАЛХИМ“ в Перми Ирина Шаркевич.