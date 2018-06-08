В Алтайском крае с начала года утонуло четыре ребенка

Четыре ребенка утонули, еще один получил травмы во время купания в водоеме Алтайского края, сообщает пресс-служба СК СК России по краю.

Сразу три ребенка утонули в феврале текущего года. Так, 1-го числа в районе дамбы на реке Барнаулке под лед провалился 12-летний мальчика. Водолазы искали его тело несколько дней.

18 февраля в реке Бия утонул отец с 10-летней дочерью. Еще один трагический случай зафиксирован в Благовещенском районе. В конце месяца, 23 февраля, в реке Кучук утонула семилетняя девочка.

В Первомайском районе на берегу реки Бобровка восьмилетний мальчик играл с сестрой. Мальчик поскользнулся и упал в воду. Спасти его не удалось.

Серьезные травмы во время купания в конце мая получил 17-летний подросток из Бийска. Молодой человек нырнул в водоем и ударился головой. В итоге он получил травму в виде перелома шейных позвонков.

Как сообщает региональный СКР, зачастую трагические случаи происходят в непредусмотренных для купания местах, а также при оставлении детей без присмотра.