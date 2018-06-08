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В Алтайском крае с начала года утонуло четыре ребенка
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В Алтайском крае с начала года утонуло четыре ребенка 

АиФ — Алтай 2 часа назад
Фото: АиФ - Алтай
Четыре ребенка утонули, еще один получил травмы во время купания в водоеме Алтайского края, сообщает пресс-служба СК СК России по краю.
Сразу три ребенка утонули в феврале текущего года. Так, 1-го числа в районе дамбы на реке Барнаулке под лед провалился 12-летний мальчика. Водолазы искали его тело несколько дней.
18 февраля в реке Бия утонул отец с 10-летней дочерью. Еще один трагический случай зафиксирован в Благовещенском районе. В конце месяца, 23 февраля, в реке Кучук утонула семилетняя девочка.
В Первомайском районе на берегу реки Бобровка восьмилетний мальчик играл с сестрой. Мальчик поскользнулся и упал в воду. Спасти его не удалось.
Серьезные травмы во время купания в конце мая получил 17-летний подросток из Бийска. Молодой человек нырнул в водоем и ударился головой. В итоге он получил травму в виде перелома шейных позвонков.
Как сообщает региональный СКР, зачастую трагические случаи происходят в непредусмотренных для купания местах, а также при оставлении детей без присмотра.
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