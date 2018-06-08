Городской детский лагерь «Московской смены» принял ребят из Войковского

В школе № 2099 Войковского района начал свою работу летний образовательный лагерь «Радуга талантов» в рамках программы «Московская смена».

— Лето — время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Детский летний лагерь — это замечательное место для раскрытия творческого потенциала ребенка, — отметил сотрудник школы.

Четыре недели отдыха будут насыщенными. С ребятами уже успели провести инструктажи по безопасности с участием героев из мультфильмов. Также для детей провели развлекательно-игровую программу «Здравствуй, лагерь!». (жм)