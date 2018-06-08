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Городской детский лагерь «Московской смены» принял ребят из Войковского
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Городской детский лагерь «Московской смены» принял ребят из Войковского 

Управа района Войковский 1 час назад
Фото: Управа района Войковский
В школе № 2099 Войковского района начал свою работу летний образовательный лагерь «Радуга талантов» в рамках программы «Московская смена».
— Лето — время игр, развлечений, свободы в выборе занятий, снятия накопившегося за год напряжения, восполнения израсходованных сил, восстановления здоровья. Детский летний лагерь — это замечательное место для раскрытия творческого потенциала ребенка, — отметил сотрудник школы.
Четыре недели отдыха будут насыщенными. С ребятами уже успели провести инструктажи по безопасности с участием героев из мультфильмов. Также для детей провели развлекательно-игровую программу «Здравствуй, лагерь!». (жм)
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