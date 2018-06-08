Невинная жертва. В Алтайском крае рассказали о преступлениях против детей

В 2017 году в производстве следственных органов Алтайского края находилсоь 557 уголовных дел о преступлениях против детей, по 272 из них расследование уже завершено. Основные категории преступлений против детей — убийство, убийство матерью новорожденного и причинение смерти по неосторожности.

8 июня в СУ СКР по Алтайскому краю состоялся брифинг, на котором обсудили вопросы защиты прав несовершеннолетних, в том числе в ходе уголовного судопроизводства.

Преступления в сети

По словам Константина Мальцева, и.о. руководителя СУ СКР по Алтайскому краю, из года в год в Алтайском крае практически не меняется количество преступлений, жертвами которых становятся дети. Однако в последнее время принят ряд законов, которые ужесточили наказания за подобные преступления: теперь обвиняемые получают сроки от 15 лет и выше. В Алтайском крае одним из ярких примеров сурового приговора стало дело 42-летнего барнаульца, который в течение года совершал насильственные действия в отношении падчерицы, снимал детскую порнографию и был приговорен к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима

«В условиях современного времени преступления обновляются, задействуются социальные сети и другие телекоммуникационные возможности, — рассказал Константин Мальцев . — В большинстве своем, это половые преступления. Преступники и потерпевшие при этом могут находиться в любой точке мира».

В 2018 году в крае было возбуждено 23 таких дела, половина из них уже раскрыта. «Мы каждый год приобретаем опыт. Еще пять-семь лет назад что-то даже представить не могли», — сказал Константин Мальцев.

Виноваты родители?

«Преступления с летальными исходами, совершенные родителями в отношении своих детей, единичны. А ситуации, связанные с бытовой смертностью, — настоящий бич», — рассказала Ольга Казанцева, уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка.

Дети гибнут на водоемах, умирают от перегрева, оставшись запертыми в салоне автомобиля, от отравления угарным газом, от ожогов, полученных во время самостоятельного разведения огня и т.п. По словам Ольги Казанцевой, в этих случаях речь идет не о вине родителей, а об их беде.

Однако уполномоченный при губернаторе Алтайского края по правам ребенка отметила, что по сравнению с другими регионами Сибири, в крае смертность детей от внешних причин на самом низком уровне. Еще в 2008 года этот показатель составлял 33 случая гибели на 100 тысяч детского населения. Сейчас же он снизился в два раза — до 16 случаев на 100 тысяч.

Главное — профилактика

Эксперты рассказали и о совместной профилактической работе, которая направлена на снижение детской смертности и числа преступлений против детей. Так, после гибели подростка Данила Ченцова в бийском лагере «Факел» в крае были жестко разграничены понятия «лагерь для отдыха детей» и «спортивный лагерь». Руководителей спортивных смен стали дополнительно обучать и готовить, была ужесточена мера их ответственности, прописаны правила, запрещающие, в частности, проводить кросс в сильную жару.

А после гибели мальчика, который сорвался с тарзанки в реку Катунь, отдыхая в палаточном лагере, в регионе серьезно занялись подобными местами организованного отдыха детей.

Минобрнауки и В СУ СКР по Алтайскому краю работает телефон доверия «Ребенок в опасности», на который поступают тысячи звонков. Создана система поддержки пострадавших детей: с жертвами преступлений работают психологи Минтрудсоцзащиты Минздрава Алтайского края. По словам Ольги Казанцевой, зачастую психологическая помощь требуется и родителям, которые начинают испытывать чувство вины.

Еще одно направление профилактической работы — реализация проекта «Безопасное лето», в рамках которого в крае созданы общественные спасательные посты, организовано обучение сердечно-легочной реанимации.

Раз в неделю уполномоченный по правам ребенка размещает в соцсетях информацию о безопасности детей с хэштегом #детидолжныжить. Такие посты широко тиражируются в различных группах, число просмотров достигает 100 тысяч.