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В детском саду на улице Маршала Кожедуба провели квест
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В детском саду на улице Маршала Кожедуба провели квест 

Управа района Люблино 1 час назад
Фото: Мое Люблино
В дошкольном отделении «Надежда» школы №2092, которое расположено в районе Люблино, Международный день защиты детей отметили квестом. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— В этот день для дошколят старшего возраста мы организовали квест «Все дети такие разные». Для ребят провели психологические упражнения «Поддержи», «Помоги», «Почувствуй», им показали презентацию «Рядом с нами». В конце состоялись спортивные соревнования «Вместе с другом». Детей младшего возраста пригласили в зал с любимыми игрушками, с которыми они танцевали, водили хороводы. А завершили программу игровым калейдоскопом с подвижными играми и играми-забавами, — уточнил сотрудник администрации.
Напомним, что дошкольное отделение «Надежда» находится по адресу улица Маршала Кожедуба, дом 6, корпус 2. (мю)
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