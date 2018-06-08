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«Ульяновскнефть» провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей
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«Ульяновскнефть» провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей 

АиФ — Ульяновск 1 час назад
Фото: АиФ – Ульяновск
В ОАО «Ульяновскнефть», дочернем добывающем предприятии ПАО НК «РуссНефть», входящего в ПФГ «Сафмар» Михаила Гуцериева, по сложившейся традиции прошла благотворительная акция, посвященная Дню защиты детей.
Волонтеры «Ульяновскнефти» посетили детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства». Ульяновские нефтяники приехали не с пустыми руками, в дар Дому детства были переданы необходимая бытовая техника в коттеджи, в которых проживают дети, памперсы для самых маленьких воспитанников и, конечно же, сладости.
Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» имеет почти 100-летнюю историю и считается одним из крупнейших в регионе, сегодня здесь проживают более 100 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
Стоит отметить, что все подарки закуплены на средства, собранные работниками ОАО «Ульяновскнефть» в рамках акции «Рука помощи», которая регулярно проходит на предприятии. Оказывая поддержку детским домам и интернатам, ульяновские нефтяники стремятся значительно повысить качество жизни сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.
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