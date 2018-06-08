«Ульяновскнефть» провела благотворительную акцию ко Дню защиты детей

Волонтеры «Ульяновскнефти» посетили детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства». Ульяновские нефтяники приехали не с пустыми руками, в дар Дому детства были переданы необходимая бытовая техника в коттеджи, в которых проживают дети, памперсы для самых маленьких воспитанников и, конечно же, сладости.

Специальный (коррекционный) детский дом для детей с ограниченными возможностями здоровья «Дом детства» имеет почти 100-летнюю историю и считается одним из крупнейших в регионе, сегодня здесь проживают более 100 сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Стоит отметить, что все подарки закуплены на средства, собранные работниками ОАО «Ульяновскнефть» в рамках акции «Рука помощи», которая регулярно проходит на предприятии. Оказывая поддержку детским домам и интернатам, ульяновские нефтяники стремятся значительно повысить качество жизни сирот и детей с ограниченными возможностями здоровья.

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