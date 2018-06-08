С хозяина покусавшей ребенка собаки взыскали 25 тыс. рублей

Суд взыскал с хозяина собаки, покусавшей мальчика, 25 тыс. рублей в пользу матери ребенка.

Как сообщают в оренбургском областном суде со слов заявителя, в октябре 2017 года на 8-летнего ребенка напала собака. Животное свободно бегало по частному сектору в Бугуруслане без присмотра хозяина. Пес укусил ребенка и порвал на нем одежду. В больнице мальчику сделали укол и провели вакцинацию против бешенства. По мнению потерпевшей, причиной происшествия стало пренебрежение хозяином животного правил содержания пса.

Суд удовлетворил иск заявителя и обязал владельца собаки выплатить матери мальчика 15 тыс. рублей в счет моральной компенсации и еще 10 тыс. за порванную собакой в момент нападения одежду.

Хозяин пса попытался обжаловать это решение, но суд апелляционной инстанции оставил его без изменения.