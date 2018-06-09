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В Бугуруслане хозяин заплатит штраф за нападение его собаки на ребенка
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В Бугуруслане хозяин заплатит штраф за нападение его собаки на ребенка 

АиФ-Оренбург 52 минуты назад
Фото: АиФ-Оренбург
В суд с иском о компенсации морального вреда обратилась мама 8-летнего мальчика, пострадавшего из-за нападения животного. ЧП произошло в октябре 2017 года. В частном секторе на ребенка напала собака, укусила и порвала одежду. Во время происшествия хозяина собаки рядом не было. Мальчику в больнице сделали укол, а затем провели вакцинацию против бешенства.
Причиной происшествия, по мнению женщины, стало безответственное отношение хозяина собаки. После происшествия мужчина ни разу не поинтересовался здоровьем ребенка.
Суд первой инстанции, счел, что в нарушение закона хозяин оставил собаку без контроля, допустил ее появление в общественном месте без присмотра, без поводка и намордника.
Во внимание были приняты физические и нравственные страдания мальчика.
Суд обязал владельца собаки выплатить ребенку 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также возместить семье ущерб 10 000 рублей.
Владелец животного обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения, сообщает пресс служба Оренбургского областного суда.
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