В Бугуруслане хозяин заплатит штраф за нападение его собаки на ребенка

В суд с иском о компенсации морального вреда обратилась мама 8-летнего мальчика, пострадавшего из-за нападения животного. ЧП произошло в октябре 2017 года. В частном секторе на ребенка напала собака, укусила и порвала одежду. Во время происшествия хозяина собаки рядом не было. Мальчику в больнице сделали укол, а затем провели вакцинацию против бешенства.

Причиной происшествия, по мнению женщины, стало безответственное отношение хозяина собаки. После происшествия мужчина ни разу не поинтересовался здоровьем ребенка.

Суд первой инстанции, счел, что в нарушение закона хозяин оставил собаку без контроля, допустил ее появление в общественном месте без присмотра, без поводка и намордника.

Во внимание были приняты физические и нравственные страдания мальчика.

Суд обязал владельца собаки выплатить ребенку 15 000 рублей в счет компенсации морального вреда, а также возместить семье ущерб 10 000 рублей.

Владелец животного обжаловал решение суда в апелляционном порядке. Судебная коллегия по гражданским делам оставила его без изменения, сообщает пресс служба Оренбургского областного суда.