В детских поликлиниках столицы создадут кол-центры для вызова врача на дом

В скором времени москвичам станет проще вызвать врача на дом к заболевшему ребенку. В текущем году в городских детских поликлиниках создадут многоканальные центры приема звонков от пациентов. Открытие кол-центров будет способствовать эффективному распределению звонков и сделает вызов врача более доступным. По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, это также поможет избежать путаницы с номерами, поскольку нужный телефон для всех пациентов, прикрепленных к медицинской организации, будет единым.

Работа такого кол-центра в пилотном режиме была организована в детской поликлинике №110. За три месяца новая служба медицинской помощи детям на дому показала хорошие результаты и теперь этот опыт распространят на все детские поликлиники Москвы и Зеленограда.