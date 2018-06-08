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В детских поликлиниках столицы создадут кол-центры для вызова врача на дом
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В детских поликлиниках столицы создадут кол-центры для вызова врача на дом 

Савелки 1 час назад
Фото: Савелки
В скором времени москвичам станет проще вызвать врача на дом к заболевшему ребенку. В текущем году в городских детских поликлиниках создадут многоканальные центры приема звонков от пациентов. Открытие кол-центров будет способствовать эффективному распределению звонков и сделает вызов врача более доступным. По словам главы Департамента здравоохранения Москвы Алексея Хрипуна, это также поможет избежать путаницы с номерами, поскольку нужный телефон для всех пациентов, прикрепленных к медицинской организации, будет единым.
Работа такого кол-центра в пилотном режиме была организована в детской поликлинике №110. За три месяца новая служба медицинской помощи детям на дому показала хорошие результаты и теперь этот опыт распространят на все детские поликлиники Москвы и Зеленограда.
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