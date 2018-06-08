В Петербурге сотрудника уволили за халатность

Из-за невнимательности сотрудника транспортной компании автобусы для отправки детей в лагерь не смогли выехать вовремя. В результате служебной проверки прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, он был уволен.

Между ГУП «Пассажиравтотранс» и детским лагерем «Каравелла» был заключен договор на автобусную перевозку детей.

1 июня сотрудник транспортной компании по невнимательности перепутал время подачи автобуса, из-за чего отправка семи автобусов с детьми задержалась на 3,5 часа.