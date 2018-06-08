Ещё
В Петербурге сотрудника уволили за халатность
Далее:
Читайте также:
Ещё
Билеты в кино
Мир Юрского периода-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет
Лето
Биография, Драма, Музыкальный
Купить билет
Красотка на всю голову
Комедия
Купить билет
Дэдпул-2
Боевик, Приключение, Фантастика
Купить билет

В Петербурге сотрудника уволили за халатность 

News.ru 49 минут назад
Из-за невнимательности сотрудника транспортной компании автобусы для отправки детей в лагерь не смогли выехать вовремя. В результате служебной проверки прокуратуры Приморского района Санкт-Петербурга, он был уволен.
Между ГУП «Пассажиравтотранс» и детским лагерем «Каравелла» был заключен договор на автобусную перевозку детей.
1 июня сотрудник транспортной компании по невнимательности перепутал время подачи автобуса, из-за чего отправка семи автобусов с детьми задержалась на 3,5 часа.
«Один из ответственных должностных лиц перевозчика в настоящее время освобожден от занимаемой должности», — отметили в городской прокуратуре.
News.ru: последние новости
«Союзмультфильм» покажет на ютьюбе, как «Простоквашино» затопило В американских детсадах поют «песни для выживания» Кто приходит на помощь детям
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как спивался Георгий Бурков: правда и мифы
Почему Безруков стал так много пить14
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»48
Звездные парочки, о которых все забыли1
Россиянка в бикини и с термосом взбудоражила Сеть75
Видео
01:25
Кристина Асмус уходит из дерзкого шоу для взрослых
ТВ
01:35
Первый трейлер «Девушки, которая застряла в паутине»
Кино
00:55
Песня Цоя под гармошку довела зрителей до слез
Концерты
02:07
Почему Безруков стал так много пить
Кино
09:29
Голливудские актёры, работавшие за еду
Кино
02:58
«Мэри Поппинс» снимали как фильм для взрослых
Кино
04:16
Как омолаживают актеров
Кино
06:00
Звездные парочки, о которых все забыли
Кино
04:15
«Я повторяю снова, что все проблемы из-за баб»
Концерты
15:19
Неожиданные родственные связи звезд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение