В Ижевске на железной дороге найден безнадзорный малолетний ребенок

В ходе профилактических рейдовых мероприятий на станции Агрыз инспектором по делам несовершеннолетних Ижевского ЛО МВД России на транспорте был обнаружен ребенок, идущий вдоль железнодорожного полотна без сопровождения взрослых.

В личной беседе с ребенком, которому на вид было около пяти лет, смогли узнать только имя его матери и его собственное имя. В детский сад ребенок не ходит, речь развита плохо, одет неряшливо и неопрятно.

В результате проведенных розыскных мероприятий удалось найти мать ребенка. Ею оказалась молодая женщина, 1992 года рождения, неработающая, семья состоит на учете как неблагополучная, так как женщина злоупотребляет алкоголем.

На мать ребенка составлен административный протокол по ст. 5.35 КоАП РФ. Мальчик помещен в приют, поскольку женщина написала заявление о помещении туда своего малолетнего сына, мотивируя его своим тяжелым материальным положением и невозможностью содержания сына.