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В американских детсадах поют «песни для выживания»
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В американских детсадах поют «песни для выживания» 

News.ru 25 минут назад
В американском штате Массачусетс пятилетние воспитанники детского сада разучивают необычную колыбельную, которая по рифме совпадает с классической «Twinkle, Twinkle, Little Star» (с англ. «Сияй, сияй, маленькая звёздочка»). Её текст представляет собой инструкцию, которую детям следует соблюдать на случай возникновения стрельбы.
Одна из матерей, которая решила отправить своего ребёнка в этот детсад, отметила, что «руководство делает то, что нужно, и она этому очень рада».
«Колыбельная для выживания» звучит так:
Запрись, запрись закрой дверь
Выключи свет, не говори ни слова
Спрячься за столом и жди,
Жди, пока всё стихнет
Запрись, запрись, вот и всё  Теперь мы можем веселиться!
Фотография школьной доски, на которой были написаны слова песенки, быстро разошлась в Twitter, и некоторые даже выразили сомнения по поводу того, стоит ли им растить детей в США.
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