Сотрудники скорой в Москве будут пользоваться шкалой для диагностики инсульта у детей

Шкалу для ранней диагностики инсульта у детей разработали для сотрудников скорой помощи в столице. Об этом сообщает Агентство «Москва» со ссылкой на руководителя центра детского инсульта больницы Ирину Щедеркину.

Скрининговую школу создали медики Центра детского инсульта при Морозовской детской клинической больнице. Она представляет собой список симптомов, которые обычно возникают у детей при инсульте. Сейчас столичные медики ее апробируют. Тестирование шкалы завершится в конце года. Если эффективность этой методики подтвердится, ее будут внедрять и в других регионах.

Центр детского инсульта работает в Морозовской больнице с 2014 года. Там оказывают помощь детям и подросткам с цереброваскулярными заболеваниями. С 2016 года медики центра ведут регистр профильных больных.