Благотворительную акцию провели в детской больнице № 9

Сотрудники детской больницы № 9 имени Георгия Сперанского 7 июня приняли в стенах учреждения благотворительную акцию «Мир без слез».

Мероприятие было направлено на психологическую помощь юным пациентам. Ребята посмотрели на выступление героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».

Главный врач детской городской клинической больницы № 9 Анатолий Корсунский пояснил сайту газеты «Вечерняя Москва» , что подобные акции важны для детей, так как пациент быстрее идет на поправку, если у него хорошее настроение и он верит в свое выздоровление.

Благотворительная акция «Мир без слез» проходит в России 15 лет подряд. В этом году мероприятия пройдут в детских больницах 10 городов страны.