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Благотворительную акцию провели в детской больнице № 9
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Благотворительную акцию провели в детской больнице № 9 

Управа Пресненского района города Москвы 45 минут назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Сотрудники детской больницы № 9 имени Георгия Сперанского 7 июня приняли в стенах учреждения благотворительную акцию «Мир без слез».
Мероприятие было направлено на психологическую помощь юным пациентам. Ребята посмотрели на выступление героев телепередачи «Спокойной ночи, малыши!».
Главный врач детской городской клинической больницы № 9 Анатолий Корсунский пояснил сайту газеты «Вечерняя Москва», что подобные акции важны для детей, так как пациент быстрее идет на поправку, если у него хорошее настроение и он верит в свое выздоровление.
Благотворительная акция «Мир без слез» проходит в России 15 лет подряд. В этом году мероприятия пройдут в детских больницах 10 городов страны.
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