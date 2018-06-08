Куйбышевский НПЗ подарил детям новый «День безграничных возможностей»

Куйбышевский НПЗ совместно с молодежным центром «Диалог» провели для детей из малообеспеченных семей и ребят с ограничениями здоровья настоящий «День безграничных возможностей». В этот день, не смотря на пасмурную погоду, на лицах маленьких гостей Центра вновь засияли улыбки. Ребятам предстояло пройти игровой квест, выполнить все задания и спасти Лето из плена у коварной Осени. С помощью молодых специалистов завода дети играли в мини-футбол, метали мячи и обручи, состязались в эстафете, собирали пазлы и отгадывали загадки, пели и танцевали. Игровая программа была составлена так, что справиться с заданиями без труда смогли все и при этом не чувствовали себя неловко или стесненно.

«Сегодня мы постарались устроить детям праздник, развлечь их и зарядить надеждами, — рассказал старший оператор узла слива метанола цеха №10 АО «КНПЗ» Прохор Типикин. — Иногда меня спрашивают, зачем нам это, если мы занимаемся нефтепереработкой? Но все мы были детьми, и, я считаю, чем больше радости в детстве, тем успешнее будет будущее. К тому же это помогает и мне самому. Скоро я сам стану отцом, вот, набираюсь опыта общения с детьми».

Вообще неординарные благотворительные инициативы — «фишка» Куйбышевского НПЗ. Завод активно взаимодействует с различными социальными организациями, помогает и вне календарных праздников.

«Мы уже давно поддерживаем дружеские отношения с Куйбышевским НПЗ. Спонсорскую помощь оказывает не только завод, сами работники проявляют инициативу и откликаются на наши просьбы: организуют праздники, дарят подарки детям, поддерживают нас», — сказала руководитель куйбышевского отделения ГКУ СО «КЦСОН Самарского округа» Елена Зайончковская.

И вот среди дождевых тучек наконец-то выглянуло солнышко — дети спасли долгожданное Лето. А значит всем — подарки — наборы для творчества, чтобы лето не было скучным.

Но главным подарком, как считает Елена Зайончковская, для детей стала сама возможность на время избавиться от ограничений, которые не позволяют в полной мере радоваться каждому дню: «Для детишек с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с инвалидностью, сегодняшнее событие — настоящий праздник. Эти ребята, находясь на домашнем обучении, редко выходят из дома, им трудно добираться на различные мероприятия, круг их общения узок. А сегодня у них появился повод и возможность прийти к нам, встретиться со сверстниками, пообщаться, подружиться, весело провести время, тем более, что наступили первые радостные дни летних каникул».