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До конца года на Маршала Новикова начнет работу новый детсад
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До конца года на Маршала Новикова начнет работу новый детсад 

Управа района Щукино 2 часа назад
Фото: Управа района Щукино
Детский сад на улице Маршала Новикова, владение 9 откроется до конца текущего года.
«Сейчас идут отделочные работы и благоустройство территории. Там будет много зелени: деревья, газоны, цветники, которые делают садик уютным», — написал Сергей Собянин в своем микроблоге в Твиттере.
Трехэтажное здание детсада рассчитано на восемь групп по 25 детей в возрасте от 3 до 7 лет. Группы организуют отдельными блоками, в их составе будут раздевалка, игровая, спальня, туалет и буфет. Кроме того, в здании обустроят залы для музыкальных и физкультурных занятий, помещение универсальной кружковой на 20 мест, столовую и медицинский кабинет.
Детский сад смогут посещать дети с ограниченными возможностями здоровья. Созданы все условия для их беспрепятственного передвижения по участку к зданию и по территории. (мо)
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