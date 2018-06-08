Тюменские загородные лагеря проверяют на эффективность для детей

Тюменская область станет одним из пилотных регионов, в котором реализуют программу «Оценка эффективности оздоровления». Проект был разработан ФБУН «Новосибирский НИИ гигиены» и утвержден главным санитарным врачом России Анной Поповой

Проект в Тюменской области будет реализован в 17 детских загородных оздоровительных лагерях. Благодаря проекту мониторинг результатов оздоровительной кампании будет более качественным и точным, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора региона.

«Оценка эффективности оздоровления» позволит оперативно собирать и анализировать необходимую информацию и отчеты для родителей об эффективности оздоровления, сообщать о результатах медицинских осмотров детей. Также программа сможет мониторить информацию о соблюдении требований санитарного законодательства и устанавливать, по каким причинам дети недополучили оздоровительный эффект.