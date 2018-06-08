В детсад без очередей — фантастика?

Фото Михаил Мойсеянчик

Не секрет, что во Владимире сложилась непростая ситуация с очередями в детские сады и ясельные группы. Иногда они достигают 250, а то и 300 человек. Получается, что родители отдают детей в сады только, когда им исполнится аж четыре года. И это, если в огромную очередь не вмешаются льготники.

Директор областного департамент образования Ольга Беляева сегодня сообщила журналистам, что с ситуацией знакомы и она, действительно, весьма непростая, но выход из сложившейся ситуации чиновники пытаются найти.

«В очереди стоят детишки от года до трёх, в основном, в городе Владимире. Есть микрорайоны, где вообще устроить ребёнка 2,5 года очень сложно. Новые дома строятся, а организаций образовательных нет, прежде всего, детских садов», — говорит Беляева.

Один из вариантов выхода из кризиса чиновники — видят выкуп помещений в новостройках, а затем переоборудование их под детские сады. На выкуп из федерального бюджета выделят 67 миллионов рублей. Областные и городские власти уже активно ведут переписку с застройщиками — необходимо получить документацию для продажи помещения государству.

Есть и ещё одна приятная новость. В сентябре, в микрорайоне Юрьевец откроется детский сад на 190 мест. А в следующем году приступят к строительству дошкольного образовательного учреждения в микрорайоне Веризино. Заявка на софинансирование из федерального бюджета, по словам Беляевой, уже ушла в Москву.

«Примерно такая же ситуация с очередями сложилась и в Суздальском районе. Мы начнём строительство детского сада в Боголюбово на 108 человек (54 места для ясельной группы). Ещё один детский садик тоже на 108 мест появится в Сновицах», — отметила Ольга Беляева.

Основная причина появление очередей — микрорайоны с максимальной застройкой. Та сеть детских садов, которая была выстроена раньше, не предусматривала такую плотную застройку и соответственно наплыва детей. Бум произошёл за последние несколько лет.