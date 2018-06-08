Первая смена в единственном детском лагере Петрозаводска сорвалась

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В единственном муниципальном лагере Петрозаводска сорвалась первая смена. Лагерь «Старт» в Кончезере не смог принять детей. В спортивной школе Олимпийского резерва №2, которой принадлежит лагерь, объяснили, что лагерь не открылся из-за холодов. « Роспотребнадзор не подписал разрешение на открытие лагеря, потому что температура воздуха в корпусах ниже нормы. Точную дату открытия лагеря ожидают сегодня. Напомним, в этом году из четырех муниципальных лагерей под Петрозаводском будет работать только один. Остальные законсервированы, так как власти Петрозаводска не могут выполнить все требования, предъявляемые надзорными ведомствами для обеспечения безопасного отдыха детей.

Деревянное здание в центре Петрозаводска продают за 18 миллионов рублей. Фонд госимущества Карелии на своем официальном сайте разместил информацию о проведении аукциона по продаже дома номер 10 на пр. Ленина. Прием заявок будет завершен 6 июля.

Станция переливания крови срочно нуждается в донорах. Сдать кровь можно с понедельника по пятницу с 8-00 до 12-30. Сотрудники станции сообщают, что для тех, кому неудобно в рабочие дни сдавать кровь, они организовали донорскую субботу — 23 июня.