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Правительству поручено проработать программу по инфраструктуре детского отдыха
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Правительству поручено проработать программу по инфраструктуре детского отдыха 

Москва24 1 час назад
Фото: Москва24
В России могут запустить федеральную программу модернизации инфраструктуры детского отдыха. Владимир Путин поручил правительству проработать этот вопрос до 1 сентября.
"Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, возможности разработки федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха", — говорится в сообщении на сайте Кремля.
Кроме того, правительству РФ совместно с правительством Калининградской области поручено рассмотреть вопрос о возможности строительства многопрофильного центра для реабилитации и санаторно-курортного лечения детей и подростков.
В этом году в столице «Московская смена» пройдет в 247 учреждениях города.
Как и в 2017 году, отдохнуть смогут все желающие московские школьники в возрасте от 7 до 14 лет, которые по различным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул. Городской детский отдых по программе «Московская смена» будет бесплатным.
По просьбам родителей в этом году смены будут работать на час дольше — по будням с 09:00 до 19:00.
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