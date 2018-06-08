Правительству поручено проработать программу по инфраструктуре детского отдыха

В России могут запустить федеральную программу модернизации инфраструктуры детского отдыха. Владимир Путин поручил правительству проработать этот вопрос до 1 сентября.

Правительству Российской Федерации рассмотреть вопросы, возможности разработки федеральной программы модернизации инфраструктуры детского отдыха", — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, правительству РФ совместно с правительством Калининградской области поручено рассмотреть вопрос о возможности строительства многопрофильного центра для реабилитации и санаторно-курортного лечения детей и подростков.

В этом году в столице «Московская смена» пройдет в 247 учреждениях города.

Как и в 2017 году, отдохнуть смогут все желающие московские школьники в возрасте от 7 до 14 лет, которые по различным причинам не планируют выезжать за город в период летних каникул. Городской детский отдых по программе «Московская смена» будет бесплатным.

По просьбам родителей в этом году смены будут работать на час дольше — по будням с 09:00 до 19:00.