Энергетики Урала разработали памятку для сохранения детских жизней

Сотрудники регулярно проводят в детских садах и школах уроки по электробезопасности, чтобы научить детей правильному обращению с электричеством. Несмотря на планомерную масштабную работу по профилактике электротравматизма, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности.

"Заострите внимание детей и подростков на смертельной опасности, которую несет электрический ток. Все энергообъекты являются источником повышенной опасности! Категорически запрещается проникать в электроустановки, а также приближаться к линиям электропередачи во избежание получения серьезных электротравм, которые могут привести к летальному исходу. Бдительность и соблюдение правил безопасного поведения вблизи энергообъектов обезопасят детей и позволят им избежать смерти", — напомнили в ОАО «МРСК Урала»

Если вы стали свидетелями проникновения посторонних на энергообъекты или игр детей и подростков рядом с ними, необходимо вмешаться, остановить, предостеречь детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8-800-2501-220.