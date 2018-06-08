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Энергетики Урала разработали памятку для сохранения детских жизней
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Энергетики Урала разработали памятку для сохранения детских жизней 

Уралинформбюро 59 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Специалисты ОАО «МРСК Урала» разработали памятку по электробезопасности для детей в дни школьных каникул. В компании большое внимание уделяет профилактической, информационно-просветительской работе, рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе компании.
Сотрудники регулярно проводят в детских садах и школах уроки по электробезопасности, чтобы научить детей правильному обращению с электричеством. Несмотря на планомерную масштабную работу по профилактике электротравматизма, взрослые и дети продолжают пренебрегать ключевыми правилами безопасности.
"Заострите внимание детей и подростков на смертельной опасности, которую несет электрический ток. Все энергообъекты являются источником повышенной опасности! Категорически запрещается проникать в электроустановки, а также приближаться к линиям электропередачи во избежание получения серьезных электротравм, которые могут привести к летальному исходу. Бдительность и соблюдение правил безопасного поведения вблизи энергообъектов обезопасят детей и позволят им избежать смерти", — напомнили в ОАО «МРСК Урала»
Если вы стали свидетелями проникновения посторонних на энергообъекты или игр детей и подростков рядом с ними, необходимо вмешаться, остановить, предостеречь детей от необдуманных поступков и позвонить в «МРСК Урала»: 8-800-2501-220.
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