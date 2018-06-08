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В клубе на Новоостаповской поговорили о сказках для детей
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В клубе на Новоостаповской поговорили о сказках для детей 

Управа Южнопортового района 27 минут назад
Фото: Управа Южнопортового района
В Молодежном творческом клубе «Святогор», который расположен на Новоостаповской улице, 7 июня впервые работал открытый лекторий для родителей на тему «Читаем детям сказки». Об этом рассказала директор клуба Инна Белкова.
— В приятной обстановке, за чашкой чая, в интерактивной форме, мы выясняли, что такое сказка, какие они бывают, как выбрать сказку для ребёнка. А также самое главное — как правильно прочитать сказку ребенку и что для этого нужно. Даже смогли потренироваться на детях. Не обошли стороной интересную для всех сказкотерапию, охватывающую многие аспекты воспитания детей. В конце мы пришли к выводу «сказок много не бывает» — сообщила Белкова.
Напомним, что «Святогор» расположен по адресу: улица Новоостаповская, дом 4, корпус 1.
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