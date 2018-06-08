Летние загородные лагеря Калининградской области продолжают открывать свои двери

Всего в таких оздоровительных центрах в янтарном крае за три месяца отдохнут более ста тысяч детей. Как организовали развлекательную программу и спокойны ли родители за безопасность своих отпрысков.

Почти год эти дети ждали открытия первой смены в лагере. Для них в социально оздоровительном центре имени Юрия Смирнова подготовили насыщенную программу. Тут будут и иностранные языки, и спорт и познавательные экскурсии.

— В связи с тем, что у нас чемпионат, мы для детей придумали для пришкольных лагерей, чтобы они не просто ходили по городу, обширную экскурсионную программу. Это будут выезды на наши достопримечательности, которые находятся по всей области.

Первая смена в детских лагерях начала свою работу в июне. А в этом месяце, как многие знают, янтарный край принимает у себя тысячи болельщиков на чемпионат мира по футболу. Эту тему не обошли и в лагере.

Что касается цифр, то в этом году в летних лагерях отдохнут 107 тысяч ребят. Причем, десятая часть будет трудиться.

Особое внимание уделили детям, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Таких в Калининградской области больше 30 тысяч. Чтобы ребята не чувствовали себя ущемленными и также отдохнули летом, из областного бюджета выделили 61 миллион рублей, что значительно больше, чем в предыдущем.

Анжелика Майстер , министр социальной политики по Калининградской области:

— Те семьи, которые относятся к категории семей в трудной жизненной ситуации и являются малообеспеченными, они получают право на бесплатные путёвки в различные формы отдыха детей. Там где доходы от одного до полутора прожиточных минимумов на одного члена семьи, в этом случае запланирован различный метод компенсации и 20 и 30 процентов.

Волноваться за безопасность своих детей родителям не стоит. Территории загородных учреждений огорожены забором, внутри есть тревожная кнопка. Кроме того, все объекты тщательно охраняются сотрудниками правопорядка.