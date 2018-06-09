Сегодня в экоцентре «Битцевский лес» пройдет интерактивное занятие «Зеленая Москва»

Сегодняшнее занятие завершает цикл мероприятий Мосприроды, посвященных охране окружающей среды столицы.

Ранее, в Битцевском лесу для детей, отдыхающих в одном из лагерей «Московской смены», прошли познавательные мероприятия, во время которых их научили разрабатывать природоохранные стратегии.

Ребята попробовали свои силы и знания в настольной игре-монополии «Зеленая Москва». Дети узнали о механизмах поддержки зеленых инициатив, методах энергосбережения и природоохранных мероприятиях, а также познакомились с основами экономических механизмов, действующих в современном в обществе и разобрались в стратегиях, обеспечивающих сохранение окружающей среды.

Помимо ребят из «Московской смены» попробовать свои силы в игре «Зеленая Москва» могут все желающие. Игроков ждут 9 июня на территории экоцентра «Битцевский лес», по адресу: Новоясеневский тупик, д.1, с 13 до 14 часов.