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Сегодня в экоцентре «Битцевский лес» пройдет интерактивное занятие «Зеленая Москва»
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Сегодня в экоцентре «Битцевский лес» пройдет интерактивное занятие «Зеленая Москва» 

Ясенево 1 час назад
Фото: Ясенево
Сегодняшнее занятие завершает цикл мероприятий Мосприроды, посвященных охране окружающей среды столицы.
Ранее, в Битцевском лесу для детей, отдыхающих в одном из лагерей «Московской смены», прошли познавательные мероприятия, во время которых их научили разрабатывать природоохранные стратегии.
Ребята попробовали свои силы и знания в настольной игре-монополии «Зеленая Москва». Дети узнали о механизмах поддержки зеленых инициатив, методах энергосбережения и природоохранных мероприятиях, а также познакомились с основами экономических механизмов, действующих в современном в обществе и разобрались в стратегиях, обеспечивающих сохранение окружающей среды.
Помимо ребят из «Московской смены» попробовать свои силы в игре «Зеленая Москва» могут все желающие. Игроков ждут 9 июня на территории экоцентра «Битцевский лес», по адресу: Новоясеневский тупик, д.1, с 13 до 14 часов.
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