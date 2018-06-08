Три мальчика сбежали из детского сада в поселке Боровский

Неприятный инцидент произошел сегодня, 8 июня, в детском саду «Журавушка», который находится в поселке Боровский. Из корпуса «Дельфиненок» в первой половине дня ушли три шестилетних воспитанника. — Воспитатель детского сада бегала сегодня по поселку и искала детей. Узнав о произошедшем, искать их стали и жители поселка, — рассказывают люди, принимавшие участие в поисках детей. По словам местных жителей, дети самостоятельно успели пройтии более 1,5 километра. В администрации детского сада «Журавушка» информацию о сегодняшнем побеге воспитанников подтвердили и рассказали свою версию случившегося. Пропажа детей обнаружилась сразу. Все сотрудники, у которых был личный транспорт, начиная с медиков и заканчивая коридорными, отправились на поиски. В течение часа воспитанников вернули в детский сад. Они самостоятельно успели дойти до магазина, в котором работала мама одного из мальчиков, — рассказала Лариса Макеева, заведующая детским садом «Журавушка». На улицу воспитанники выбрались через дыру в заборе, который сделан из сетки рабицы. По словам заведующей, вскоре ненадежное ограждение детского сада заменят на новое. Смета на предстоящие работы уже составлена. — Это не лучший наш корпус, мы регулярно ремонтируем его, но там рядом двор и местные мальчишки постоянно делают подкопы, дыры и пробираются на территорию детского сада. Латаем постоянно, но уследить за всеми повреждениями просто не успеваем. Воспитатель во время пропажи детей была на месте, она вместе с девочками садила цветы, — добавила заведующая. Это уже не первый случай, когда маленькие воспитанники самостоятельно покидают территорию детского сада. В Тюмени в начале прошлого года пятилетний ребенок оказался один на улице в 30-градусный мороз. Эта громкая история закончилась уголовным делом.