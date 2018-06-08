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Воспитанники детсада на Карельском бульваре побывали в «Мастерграде»
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Воспитанники детсада на Карельском бульваре побывали в «Мастерграде» 

Управа района Дмитровский города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
Воспитанники дошкольного отделения № 1268 на Карельском бульваре отметили День защиты детей. В честь праздника сотрудники учебного корпуса организовали для ребят поездку в «Мастерград», где малыши могли попробовать себя в различных профессиях, а также творческих и спортивных мастер-классах. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
— Ребята учились самостоятельно посещать банк, зоопарк, поликлинику, — рассказал представитель администрации. — Детям также предлагалось испечь пряники, смастерить поделки из яичной скорлупы и даже попробовать себя в роли настоящих артистов. Кроме того, здесь проходили мастер-классы по боксу, рисованию и макияжу.
Напомним, дошкольное отделение № 1268 находится по адресу Карельский бульвар, дом 2а. (мю)
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