Воспитанники детсада на Карельском бульваре побывали в «Мастерграде»

Воспитанники дошкольного отделения № 1268 на Карельском бульваре отметили День защиты детей. В честь праздника сотрудники учебного корпуса организовали для ребят поездку в «Мастерград», где малыши могли попробовать себя в различных профессиях, а также творческих и спортивных мастер-классах. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.

— Ребята учились самостоятельно посещать банк, зоопарк, поликлинику, — рассказал представитель администрации. — Детям также предлагалось испечь пряники, смастерить поделки из яичной скорлупы и даже попробовать себя в роли настоящих артистов. Кроме того, здесь проходили мастер-классы по боксу, рисованию и макияжу.

Напомним, дошкольное отделение № 1268 находится по адресу Карельский бульвар, дом 2а. (мю)