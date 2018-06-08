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«Трудным» детям в Карелии помогут снизить уровень тревожности с помощью собак-терапевтов
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«Трудным» детям в Карелии помогут снизить уровень тревожности с помощью собак-терапевтов 

ТАСС 1 час назад
ПЕТРОЗАВОДСК, 8 июня. /Корр. ТАСС Игорь Лукьянов/. Специально обученные собаки и комнаты релаксации помогут наладить эмоциональное состояние 600 «трудных» детей и подростков в Карелии в рамках специального проекта. Об этом в пятницу ТАСС сообщила Светлана Ефимова, куратор проектов общественной организации «Первый приют», которая получила президентский грант.
"Цель проекта «Открытые сердца» — улучшить психоэмоциональное состояние трудных детей и подростков, снизить у них уровень тревожности. За счет гранта мы оборудуем в Петрозаводске сенсорную комнату — помещение для релаксации, снятия стресса и расслабления. Также будут привлекаться специально обученные собаки-терапевты… Всего за 1,5 года мы планируем охватить более 600 детей", — сказала Светлана Ефимова.
По ее словам, для проявляющих агрессию школьников и их родителей волонтеры организации будут проводить досуговые, игровые мероприятия, развивающие квесты. В рамках проекта ребятам предложат создать серию видеороликов, посвященных добрым поступкам и делам.
"Сейчас школьники стараются снять на видео различные проявления жестокости, а мы хотим, чтобы они начали снимать свои хорошие поступки, стали оказывать помощь. Во время проекта мы будем искать у детей таланты, поможем поднять им самооценку, развить коммуникативные навыки", — сказала Ефимова.
Она отметила, что в январе 2018 года в Петрозаводске общественная организация открыла первый в Карелии центр канистерапии. Сейчас в нем насчитывается шесть собак, которые прошли специальное обучение с зоопсихологом. На проект «Открытые сердца» общественники получили грант в 2 млн 605 тыс. рублей.
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