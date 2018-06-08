Дети из Кузьминок совершили путешествие по сказкам Пушкина

В здании № 6 для подготовительных групп школы «На Юго-Востоке» состоялся праздник, посвященный Пушкинскому дню. В увлекательной викторине по мотивам его сказок принимали участие три подготовительные группы.

— Дети читали стихи и отрывки из знакомых сказок, наперебой отвечали на непростые вопросы ведущих, на которые без знаний ответить было невозможно, разгадывали кроссворд, играли в подвижные игры, перетягивали канат, подражая сказочным богатырям, — рассказали организаторы.

Дети показали, что знают и любят русскую классику. (ск)