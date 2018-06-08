В Чечне открыли интернат для детей-инвалидов

ГРОЗНЫЙ, 8 июня. / ТАСС /. Дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья, рассчитанный на 100 мест, открылся в пятницу в селе Сержень-Юрт Шалинского района Чечни, передает корреспондент ТАСС.

Интернат предназначен для постоянного и временного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с особенностями умственного развития, нуждающихся по состоянию здоровья в уходе, бытовом и медицинском обслуживании, а также в социально-трудовой адаптации.

"В Сержень-Юрте мы ранее открыли два детских лагеря, и сегодня сдаем очередной социальный объект, его уникальность заключается практически во всех деталях, включая оснащение медицинским оборудованием. Дети будут проходить здесь полноценное лечение и реабилитацию. Кроме того, имеются все условия для организации образовательного процесса", — сказал на открытии глава Чечни Рамзан Кадыров

Строительство объекта начали в 2016 году при финансовой поддержке Пенсионного фонда РФ

"Мы знаем, что каждый рубль, вложенный в этот регион, возвращается людям. Учреждение такого плана есть не в каждом регионе. На период лечения дом-интернат станет для детей вторым домом", — отметил заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Борис Гукайло.

В структуре учреждения — отделения физиотерапии, терм-гидротерапии, лечебной педагогики, нетрадиционных методов лечения, социально-трудовой и психологической реабилитации, учебно-реабилитационное отделение, ЛФК. Детям будут оказываться социально-бытовые, медицинские, педагогические, психологические, правовые и трудовые услуги. Штатная численность работников учреждения — 306 человек.