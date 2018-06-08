В Чечне открылся интернат для детей-инвалидов

В Шалинском районе Чечни открылся дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.

Интернат, расположенный в селе Сержень-Юрт, рассчитан на 100 мест. Он предназначен для постоянного и временного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании и в социально-трудовой адаптации, сообщает ТАСС

В интернате есть отделения физиотерапии, терм-гидротерапии, лечебной педагогики, социально-трудовой и психологической реабилитации, нетрадиционных методов лечения, учебно-реабилитационное отделение и отделение лечебной физкультуры (ЛФК). Дети смогут получать здесь социально-бытовые, медицинские, педагогические, психологические, правовые и трудовые услуги. Штат сотрудников учреждения составляет 306 человек.

На открытии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров . Он отметил, что этот социальный объект уникален по многим параметрам, включая оснащение медицинским оборудованием. «Дети будут проходить здесь полноценное лечение и реабилитацию. Кроме того, имеются все условия для организации образовательного процесса», — сказал Кадыров.

Строительство дома-интерната было начато в 2016 году при финансовой поддержке Пенсионного фонда РФ

Ранее в Сержень-Юрте были открыты два детских лагеря.