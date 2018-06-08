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В Чечне открылся интернат для детей-инвалидов
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В Чечне открылся интернат для детей-инвалидов 

«Это Кавказ» 18 минут назад
Фото: «Это Кавказ»
В Шалинском районе Чечни открылся дом-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья.
Интернат, расположенный в селе Сержень-Юрт, рассчитан на 100 мест. Он предназначен для постоянного и временного проживания детей в возрасте от 4 до 18 лет с аномалиями умственного развития, нуждающихся в уходе, бытовом и медицинском обслуживании и в социально-трудовой адаптации, сообщает ТАСС.
В интернате есть отделения физиотерапии, терм-гидротерапии, лечебной педагогики, социально-трудовой и психологической реабилитации, нетрадиционных методов лечения, учебно-реабилитационное отделение и отделение лечебной физкультуры (ЛФК). Дети смогут получать здесь социально-бытовые, медицинские, педагогические, психологические, правовые и трудовые услуги. Штат сотрудников учреждения составляет 306 человек.
На открытии присутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Он отметил, что этот социальный объект уникален по многим параметрам, включая оснащение медицинским оборудованием. «Дети будут проходить здесь полноценное лечение и реабилитацию. Кроме того, имеются все условия для организации образовательного процесса», — сказал Кадыров.
Строительство дома-интерната было начато в 2016 году при финансовой поддержке Пенсионного фонда РФ.
Ранее в Сержень-Юрте были открыты два детских лагеря.
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