Путевки в лагерь «Сосновый бор» в Дубне стало практически невозможно заполучить

Небывалый ажиотаж вызвали путевки в детский лагерь «Сосновый бор». Из желающих отправить детей сюда на лето выстроилась очередь.

Источник фото: телеканал «360»

Только в первую смену приехали более ста семидесяти человек. Они и стали участниками торжественного открытия сезона.

Иван Годовой в «Сосновый бор» приехал уже в пятый раз. Рассказывает — здесь нашел друзей и очень интересно проводит время. Поэтому каждого лета в этом лагере ждет особенно.

Источник фото: телеканал «360»

«Когда ты первый раз здесь бываешь, сюда всегда хочется вернуться, потому что здесь всегда хорошо», — говорит Иван Годовой.

В этом году путевки в лагерь «Сосновый бор» произвели небывалый ажиотаж. Настолько, что принимали только дубненцев.

«Лагерь очень востребован, поэтому сюда попасть просто невозможно. Поэтому нужно строить еще корпус общими усилиями, и тогда мы будем всех принимать», — рассказывает директор детского лагеря «Сосновый бор» Татьяна Хапаева.

А пока здесь живут, занимаются спортом и проводят каникулы насыщенно более ста семидесяти детей. Возраст — от семи до пятнадцати лет. Сегодня — торжественное открытие первой смены, а вместе с ней и всего летнего сезона в «Сосновом бору».

Источник фото: телеканал «360»

Детскому лагерю «Сосновый бор» — 61 год. Столько же здесь не ремонтировали дорожки, но сейчас дети будут ходить по новому асфальту. Он появился здесь благодаря дубненцам — на средства, собранные в День благотворительного труда. Вложено почти три миллиона рублей, но и на этом останавливаться не собираются.

«Буквально, может быть, даже на следующей неделе, мы начинаем строить забор. Это ограждение двухметровое, которое положено по стандарту, новые ворота», — говорит директор лагеря.

Путевки в «Сосновый бор» стали стимулом исправляться для детей, которые состоят на учете комиссии по делам несовершеннолетних. Для ребят из малообеспеченных семей — поощрением. В первой смене 12 человек отдыхают по льготным путевкам.

Источник фото: телеканал «360»

«Те ребята, которые, как мы считаем, правонарушители, конечно, это воспринимают как поощрение. Что это не наказание, а бонус, что мы надеемся и верим, что они избавятся, и у них не будет проблем с законом. Детям, которые из семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, возможность действительно отдохнуть», — рассказывает начальник отдела по делам несовершеннолетних администрации Дубны Анна Полькина.

На торжественное открытие первой смены приехали и родители. Для них устроили большой концерт. В завершение праздника командиры отрядов подняли флаг лагеря «Сосновый бор». Теперь он будет возвышаться над территорией весь сезон. А за лето здесь смогут отдохнуть около шестисот детей.