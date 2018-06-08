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Музей Москвы примет участие в Детском Архстоянии
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Музей Москвы примет участие в Детском Архстоянии 

Вечерняя Москва 29 минут назад
Фото: Вечерняя Москва
С 29 июня по 1 июля в деревне Никола-Ленивец Калужской области пройдёт фестиваль «Архстояние Детское». Впервые в фестивале примет участие Детский центр Музея Москвы с практикумом «Городские дети», на котором ребята будут творить, играть, изучать историю и узнавать новое. Об этом в пятницу, 8 июня, сообщили в пресс-службе Музея Москвы.
На фестивале дети и их родители смогут прогуляться по арт-парку Никола-Ленивца с работами ведущих современных художников, провести музыкальные и цирковые эксперименты, а также посмотреть мультфильмы и мастерские от других ведущих музеев и просветительских проектов. — Участники практикума «Городские дети» сравнят плюсы и минусы городской и загородной жизни и проверят на себе главные секреты счастливого лета. У них не будет планшета, телефона, доступа в Интернет, зато будут уличные игры разных времен, включая первобытные, спектакли, шалаши, поиск сокровищ и даже немного воспоминаний о любимой Москве, — сообщили в пресс-службе.
В окончание праздника ребята создадут «Музей счастливого детства» и устроят праздничное шествие.
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