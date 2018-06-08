Что нужно знать о добровольных взносах в воронежских школах и детсадах

О незаконных «вступительных взносах» при приёме ребенка в детский сад или школу мэрия просит сообщать по телефонам горячей линии. Горячую линию для воронежских родителей открыли в преддверии официального зачисления детей в дошкольные образовательные учреждения — оно стартует с 10 июня. Предварительные списки сформировали ещё весной — около двух тысяч малышей в Воронеже впервые пойдут в садик.

Чиновники напоминают: родителей никто не вправе заставить сдавать деньги на ремонт, покупать игрушки, книги и так далее. В том числе и делать ремонт самостоятельно. Помощь может быть только добровольной. В прошлом году на телефоны горячей линии по поводу поборов и коррупции в детских садах обратились около полусотни человек. Большинство звонков — анонимные и касались так называемых «добровольных пожертвований». Власти просят заявителей представляться и оставлять контакты, но в любом случае готовы рассматривать каждое обращение. — Нельзя навязывать родителям добровольные пожертвования, указывая точную сумму, которую он должен внести. Здесь речь идет только о том, какие есть возможности у родителей, а самое главное, есть ли у него желание помогать образовательному учреждению. При этом при приеме в образовательное учреждение именно детский сад или школа создают условия для того, чтобы ребенок там начал обучение — пояснила руководитель управления образования и молодежной политики Воронежа.