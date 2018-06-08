Летняя оздоровительная кампания-2018 в цифрах

Пока родители ломают голову над вопросом «какой лагерь выбрать», сотрудники Минобрнауки активно отчитываются о том, как они подготовились к началу летней оздоровительной кампании-2018. Ну а чтобы информация выглядела убедительнее, ее чаще всего преподносят в виде статистических данных.

Итак, как же выглядит летняя оздоровительная кампания-2018 в цифрах?

Наконец-то наступило долгожданное лето, и сотни тысяч школьников с радостью затолкали школьные рюкзаки поглубже в шкаф. Одновременно с этим у огромного количества взрослых появилась лишняя «головная боль»: чем занять своего ребенка во время летних каникул? Ведь нужно чтобы он не только был «под присмотром», но еще и имел возможность весело и с пользой провести время. И, естественно, родители отдают предпочтение организованному отдыху в летних лагерях, где обещают насыщенную развлекательную программу и гарантируют безопасность своих подопечных.

Ну а пока родители ломают голову над вопросом «какой лагерь выбрать», сотрудники Минобрнауки активно отчитываются о том, как они подготовились к началу летней оздоровительной кампании-2018. Ну а чтобы информация выглядела убедительнее, ее чаще всего преподносят в виде статистических данных.

Итак, как же выглядит летняя оздоровительная кампания-2018 в цифрах?

Треть российских школьников смогут воспользоваться услугами летних лагерей

Согласно данным Росстата по состоянию на 1 января 2018 года в нашей стране живет 18 708 893 ребенка школьного возраста. Треть детей, а именно 6 069 811 человек, смогут отдохнуть и оздоровиться в одном из 45 899 лагерей, которые будут функционировать на территории России в летний период. В их число входят:

36 тысяч лагерей дневного пребывания детей;

4 тысячи трудовых лагерей;

2,3 тысячи оздоровительных лагерей;

1,5 тысячи палаточных лагерей;

385 лагерей-санаториев.

Для справки: в 2017 году функционировало 46 544 лагерей, в которых смогли отдохнуть и оздоровиться 5 291 000 детей.

Для того чтобы оставшиеся 12 639 082 школьников во время летних каникул не бездельничали, специалисты Минобрнауки предлагают местным властям организовать другие формы занятости — занятия в клубах по месту жительства, квесты, физкультурно-массовые мероприятия, военно-спортивные сборы, творческие мастерские, туристические походы, экскурсии и т.д.

Особое внимание специалисты ведомства рекомендуют уделить технопаркам, инфраструктура которых идеально подходит для организации внешкольных занятий в летний период. Включение Кванториумов в программу летних каникул позволит детям, которые не могут посещать технопарки на постоянной основе, пройти в них обучение хотя бы в каникулярный период.

Летние лагеря укомплектованы медработниками

К началу летних каникул активно готовились не только в Минобрнауки, но и в Минздраве . Согласно данным, которые предоставили регионы, по состоянию на 1 июня летние лагеря обеспечены врачами на 90%, а медработниками — на 95%. Медицинское обеспечение будут осуществлять 7600 врачей и 27 тысяч медработников.

Кроме того, представители Минздрава сообщили о том, что во всех регионах были организованы резервные места в медицинских учреждениях на случай возникновения сложных непредвиденных ситуаций.

Кстати, не остались в стороне и сотрудники МЧС РФ . Особое внимание они будут уделять обеспечению безопасности детских групп на туристических маршрутах, походах или маршрутных сплавов. Под неусыпным надзором МЧС будет находиться около 7 тысяч экскурсионных и туристских маршрутов:

больше 4 тысяч пеших, автомобильных и конных маршрутов;

около 1,5 морских и речных маршрутов;

больше 859 альпинистских, горнолыжных и спелеологических маршрутов;

около 400 экскурсионных маршрутов.

Что почем

К большому сожалению, ушли в прошлое времена, когда путевки в пионерский лагерь стоили родителям сущие копейки. Сегодня за организованный отдых ребенка приходится «выкладывать» достаточно приличные суммы. Например, двухнедельный отдых школьника может обойтись:

в языковом лагере — от 49 400 рублей до 420 425 рублей;

в морском лагере — от 2 220 рублей до 328 754 рублей;

в городском клубе — от 1 000 рублей до 90 000 рублей;

в оздоровительном лагере — от 2 220 рублей до 420 425 рублей;

в международном лагере — от 2 220 рублей до 416 062 рублей

в инклюзивном лагере — от 52 000 рублей до 55 000 рублей;

в санаторном лагере — от 17 900 рублей до 65 300 рублей;

в экскурсионном лагере — от 3 200 рублей до 420 425 рублей.

Печальная статистика

По данным Следственного комитета, в 2017 году за время летнего отдыха в результате несчастных случаев пострадало больше 630 детей, находившихся без надзора родителей. При этом около трети детей погибло в результате утопления.

Неутешительная статистика и в вопросе соответствия детских лагерей нормативным актам. Из-за изношенности инфраструктуры организаций отдыха и оздоровления детей, готовых предоставить качественные услуги, с каждым годом становится все меньше и меньше.

Чтобы минимизировать количество несчастных случаев в детских лагерях, силами сотрудников МЧС РФ было проведено более 25 тысяч проверок учреждений детского отдыха. По результатам проверок к административной ответственности было привлечено 1300 должностных и более 500 юридических лиц. При этом 217 дел об административных правонарушениях было передано в суды.