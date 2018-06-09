Из лагеря Свердловской области госпитализированы 53 ребенка 

Более полсотни детей, отдыхавших в лагере «Сосновый бор» в Свердловской области госпитализированы. Всего пострадали 53 ребенка, уточняет ТАСС. У них подозрения на кишечную инфекцию. «33 ребенка находится в больнице в городе Кушва, 20 — в Нижнем Тагиле. Состояние детей удовлетворительное», — сообщили в Минздраве области.
Ранее сообщалось, что по факту вспышки кишечной инфекции СУ СК РФ по региону и прокуратура города Кушва начали проверки, по результатам которых будут приняты процессуальные решения и меры прокурорского реагирования.