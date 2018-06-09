Лагерь в Свердловской области, где отравились десятки детей, приостановил работу 

Работа детского лагеря «Сосновый бор» в Свердловской области, где отравились 64 человека, приостановлена, сообщил ТАСС глава Кушвинского городского округа Михаил Слепухин. Ранее сообщалось об отравлении 53 детей. По последним данным, самочувствие ухудшилось у 64 человек: 62 детей в возрасте от 7 до 12 лет и у двух 18-летних вожатых
Сейчас выясняются причины ЧП. Ранее сообщалось, что причиной массового отравления могла стать запеканка или котлеты. Дети были госпитализированы.
По факту вспышки кишечной инфекции СУ СК РФ по региону и прокуратура города Кушва проводят проверки, возбуждено уголовное дело.