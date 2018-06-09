В Свердловской области из лагеря госпитализировали 33 детей с признаками кишечной инфекции

В Свердловской области из лагеря «Сосновый бор» в городе Кушва госпитализировали 33 детей с подозрением на кишечную инфекцию. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на прокуратуру региона.

«В Кушве прокуратура организовала проверку в связи с доставлением из детского лагеря «Сосновый бор» 33 детей в больницу с признаками кишечной инфекции», — заявили в ведомстве.

По предварительным данным, дети были доставлены в больницу в пятницу, 8 июня. У них схожие симптомы, в том числе жалобы на боль в животе, недомогание и рвота.

Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное, всем им оказывают необходимую медицинскую помощь.

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