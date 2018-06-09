Ученье с увлечением: как проходит Летняя межшкольная смена

С началом летних каникул у родителей школьников возникают новые заботы: куда пристроить свое чадо, чтобы оно не «болталось без дела». Решить эту проблему помогает Летняя межшкольная московская смена. Корреспондент «ВМ» отправился в одну из школ, участвующих в программе.

Еще до входа на территорию школы №1601 можно догадаться, что даже сейчас здесь занимаются дети: слышны гвалт голосов и команды педагога, пытающегося призвать школьников к порядку. Удается это не сразу: зарядка, проводимая в виде подвижных игр, вызывает у ребят бурю эмоций, которыми хочется тут же делиться с товарищами.

— Построиться в колонну! — обращается к ученикам педагог дополнительного образования Елена Каюкова, — Сейчас будет эстафета!

Каждой команде раздают по мячу для фитнеса. Взявшись за специальные ручки, дети должны доскакать до ограды спортивной зоны и обратно, передав мяч следующему игроку. Видно, что ребята уже успели сдружиться — от подбадривающих выкриков буквально звенит в ушах.

— Интересно, что до начала летней смены большинство из детей не были друг с другом знакомы, — комментирует Каюкова, — Но здесь они проводят много времени вместе, выполняют командную работу. Думаю, что по окончании смены они продолжат дружить.

Одной физической активностью занятия московской смены не ограничиваются: ребят стараются развивать разносторонне, подавая обучающий материал в игровой форме. Обучают здесь даже химии и робототехнике!

— В рамках Летней межшкольной смены проходят самые разные занятия, рассказал директор школы №1601 Александр Зазулин. — Это и развлекательные, и образовательные активности. Мы стараемся давать такие знания и навыки, чтобы они смогли найти применение в будущем. Например, в нашей школе мы реализуем кадетскую подготовку и Курчатовскую научную программу.

По его словам, дети имеют свободу выбора — каждый занимается в том кружке, в котором ему хочется. Благодаря этому зачастую открываются новые таланты.

После зарядки школьники направились в актовый зал, чтобы принять участие в игре «Угадай мелодию». С первых минут в лидеры вырвался Данил Романов — мальчик поет в Большом детском хоре имени Попова, и музыкальное образование позволило ему быстро опередить своих сверстников.

— Из всех занятий мне больше всего нравятся конструирование и подвижные игры, — поделился Данил с «ВМ». — Я давно хотел сюда попасть, и когда мама увидела объявление и предложила, я с радостью согласился.

Юный музыкант также увлекается конным спортом и театральным искусством, но в будущем собирается выбрать иную профессию.

— Хочу стать летчиком и управлять бомбардировщиком, — рассказал Данил Романов о своих мечтах.

Тема Летней смены в этом году — патриотизм в самом широком смысле слова.

Школьникам прививают любовь не только к Родине, но и к коллективу, в котором они находятся.

— Необходимо с младых ногтей знать, что любой коллектив — семью, свой класс или свой народ — необходимо уважать, — объяснила руководитель смены Наталья Яковлева . — Кроме того, мы стараемся разносторонне развивать детей, чтобы они смогли применить полученные знания и навыки в жизни. Организованные в рамках смены кружки влияют на множество показателей: на фантазию, мелкую моторику и физическую подготовку. Дети активно участвуют в жизни смены, потому что мы ни к чему их не принуждаем, только объясняем и мотивируем.

Программа Московской смены продлится до 28 августа. Заявку можно подать в школе, в которой обучается ребенок.

ОПРОС РОДИТЕЛЯ

Отвечает Елена Снежкина, мама ученицы школы №1601:

— Елена, если бы Вы оценивали городские изменения по пятибалльной шкале, за что бы вы поставили «отлично»?

— Пожалуй, этой оценки больше всего достойны столичные парки. В последнее время они улучшаются, появилось очень много велодорожек и площадок, где можно поиграть с детьми.

— Удобна ли для Вас электронная запись в поликлиники?

— Конечно! Это ведь прекрасно, когда не нужно сидеть в очередях, среди других больных. Наконец-то можно отбросить опасения, что ребенок подхватит чужую болячку.

— Нравится ли Вам Московская смена как родителю?

— Несомненно, нравится. Ребенку нужен коллектив его возраста и чуть старше, чтобы он социализировался. Кроме того, летом идут каникулы, необходимо чем-то его занять. А в рамках смены дети всегда при деле и имеют возможность общаться между собой. И нельзя забыть о пользе кружков, которые дают полезные знания.