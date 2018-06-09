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СМИ рассказали о планах Минздрава расширить карту прививок к 2020 году
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СМИ рассказали о планах Минздрава расширить карту прививок к 2020 году 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
В Министерстве здравоохранения России заявили о планах расширения Национального календаря профилактических прививок к 2020 году, пишет газета «Известия» со ссылкой на доклад ведомства.
Расширение календаря прививок произойдет в том числе за счет включения в него массовой вакцинации детей от гемофильной инфекции. Отмечается, что речь идет о защите от менингита, пневмонии и сепсиса. В данный момент от гемофильной инфекции прививают только тех детей, которые относятся к группе риска.
Также в календарь прививок могут включить вакцинацию от ветряной оспы и ротавирусной инфекции.
В газете подчеркнули, что пресс-служба ведомства подтвердила информацию, содержащуюся в докладе. Предложения по расширению календаря прививок внесены в правительство России.
Ранее сообщалось, что российские ученые планируют в течение пяти лет разработать вакцину от ВИЧ.
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