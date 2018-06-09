На Ямале хотят открыть бесплатный прокат детских автокресел

На Ямале могут появиться пункты проката детских удерживающих устройств и автокресел. С такой инициативной выступил общественный совет при уполномоченном по правам ребенка в ЯНАО, порекомендовав предпринимателям и страховщикам объединить усилия, и открыть такие пункты во всех городах региона.

Детский омбудсмен Данило Трубицын считает, что такая мера оздоровит обстановку. По его словам, с начала года в ДТП пострадали 25 детей северян. При этом по своей вине на больничной койке оказались лишь два ребенка, в остальных происшествиях виноваты взрослые, в том числе и родители, не пристегнувшие ребенка удерживающим устройством.

По замыслу общественников, услуги пунктов проката могут быть как платными, так и безвозмездными. Организовать это нетрудно. К примеру, автовладельцы, чьи дети уже выросли, могли бы передавать прокатчикам ставшие ненужными автокресла в дар.

Отметим, за последние четыре года на дорогах региона зарегистрировано 335 ДТП с участием детей. При этом 351 ребенок пострадал, 9 — погибло. Основная причина таких происшествий, как и в этом году, связана с беспечностью взрослых.