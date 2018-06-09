Всем «МИРом»: онкобольным детям в Кыргызстане передали лекарства

Маленьким пациентам отделения гематологии в Бишкеке передали лекарства. Деньги на их покупку удалось собрать на благотворительном радиомарафоне, который провели сотрудники филиала телерадиокомпании «МИР» в Кыргызстане.

В феврале в Бишкеке прошла двенадцатичасовая акция по сбору средств для онкобольных детей. Радиоведущие в прямом эфире говорили с меценатами и с семьями, которые борются с раком. В итоге было собрано около 30 тысяч долларов.

«Сегодня мы получили препараты, которые поддержат малышей, например, в таком заболевании, при котором все клетки крови вырабатываются в очень маленьком количестве. Эти лекарства уже сейчас смогут помочь 15 детям», — отметила заведующая отделением патологии новорожденных и недоношенных детей НЦОМиД Кыргызстана Сагынбу Абдувалиева.

Помимо лекарств отделению гематологии передали аппараты по очищению воздуха от бактерий. Это очень важно для маленьких пациентов со сниженным иммунитетом.

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